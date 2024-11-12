Китай создает атомный авианосец

Атомные авианосцы на данный момент имеют только Франция и США. Сейчас у Китая всего три авианосца, новейший из которых «Фуцзянь» с электромагнитными катапультами для истребителей был спущен на воду в 2022 г., а с сентября 2024 г. проходит ходовые испытания. Ожидается, что его передадут в состав ВМС НОАК в 2025 г. Первый авианосец «Ляонин» в 1998 г. был куплен Китаем у Украины. Корабль до модернизации, занявшей период с 2005 по 2012 г., носил имя «Варяг». «Варяг», как и единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», относился к семейству кораблей проекта 1143 «Кречет». В декабре 2019 г. Китай ввел в эксплуатацию похожий на «Ляонин» авианосец «Шаньдун» – первый корабль такого класса, созданный исключительно силами местного производства.