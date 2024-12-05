Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря
Интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», – уточнила представитель внешнеполитического ведомства.
4 декабря Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Журналист рассказал, что пытался выяснить у министра иностранных дел РФ, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным. Команда Карлсона также задавала вопросы о том, положит ли Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете», и возможно ли это.
Захарова уточняла, что в интервью Лавров подробно рассказал о положении дел на Украине, затронул происхождение украинского кризиса и рассказал о будущем региона.