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Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на 6 декабря

Ведомости

Интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь с 5 на 6 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Это интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний», – уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

4 декабря Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Журналист рассказал, что пытался выяснить у министра иностранных дел РФ, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным. Команда Карлсона также задавала вопросы о том, положит ли Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете», и возможно ли это.

Захарова уточняла, что в интервью Лавров подробно рассказал о положении дел на Украине, затронул происхождение украинского кризиса и рассказал о будущем региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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