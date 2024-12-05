Будущий министр обороны США Хегсет пообещал бросить пить

Сенатор Кевин Крамер добавил, что должен быть уверен, что Хегсет больше не будет пить. По его словам, никому не нужен министр обороны, у которого есть проблемы с алкоголем. Ряд сенаторов США не готовы утвердить Хегсета не только из-за проблем с алкоголем, но и из-за обвинений в сексуальных домогательствах.