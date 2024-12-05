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Будущий министр обороны США Хегсет пообещал бросить пить

Ведомости

Ведущий Fox News и ветеран американской армии Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Пентагона, пообещал бросить пить, если его кандидатуру поддержат в сенате. Об этом заявил журналистам сенатор Роджер Уикер, главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам, пишет The Hill.

«Я думаю, что это, вероятно, хорошая идея», – отметил Уикер.

Сенатор Кевин Крамер добавил, что должен быть уверен, что Хегсет больше не будет пить. По его словам, никому не нужен министр обороны, у которого есть проблемы с алкоголем. Ряд сенаторов США не готовы утвердить Хегсета не только из-за проблем с алкоголем, но и из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас избранный президент США формирует свой кабинет. Министром обороны может стать Хегсет, советником по нацбезопасности в новой администрации могут назначить конгрессмена Майка Уолтца, директором нацразведки – бывшего члена демократической партии Тулси Габбард.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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