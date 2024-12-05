Будущий министр обороны США Хегсет пообещал бросить пить
Ведущий Fox News и ветеран американской армии Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Пентагона, пообещал бросить пить, если его кандидатуру поддержат в сенате. Об этом заявил журналистам сенатор Роджер Уикер, главный республиканец в сенатском комитете по вооруженным силам, пишет The Hill.
«Я думаю, что это, вероятно, хорошая идея», – отметил Уикер.
Сенатор Кевин Крамер добавил, что должен быть уверен, что Хегсет больше не будет пить. По его словам, никому не нужен министр обороны, у которого есть проблемы с алкоголем. Ряд сенаторов США не готовы утвердить Хегсета не только из-за проблем с алкоголем, но и из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Трамп выиграл выборы президента США 5 ноября. Сейчас избранный президент США формирует свой кабинет. Министром обороны может стать Хегсет, советником по нацбезопасности в новой администрации могут назначить конгрессмена Майка Уолтца, директором нацразведки – бывшего члена демократической партии Тулси Габбард.