Глава ВТБ Костин возмутился категорией «друзья Путина» при введении санкций

«В 2014 г. были одни из первых санкций в отношении ряда лиц российских, обоснованием было буквально следующее: "друзья, друг Путина". Вот кто-то может мне рассказать, что это за правовая категория, когда человека наказывают за то, что он друг кого-то еще?» – сказал он.