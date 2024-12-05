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Глава ВТБ Костин возмутился категорией «друзья Путина» при введении санкций

Ведомости

Многие бизнесмены из России, против которых западные страны ввели санкции на основе критерия «друзья Путина», видели президента только по телевизору. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме.

«В 2014 г. были одни из первых санкций в отношении ряда лиц российских, обоснованием было буквально следующее: "друзья, друг Путина". Вот кто-то может мне рассказать, что это за правовая категория, когда человека наказывают за то, что он друг кого-то еще?» – сказал он.

По словам Костина, частную собственность отбирали у простых бизнесменов, которые видели Владимира Путина только по телевизору, поэтому тесной связи между ними и властью нет. Глава ВТБ подчеркнул, что антироссийские санкции не имеют ничего общего с международным правом.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры. ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др.

В декабре Совет Евросоюза принял решение продлить на год действие ограничений против физлиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили права человека. Санкции будут действовать до 8 декабря 2025 г. В этот список входят компании и граждане России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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