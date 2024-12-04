США ввели визовые ограничения против пяти российских чиновников

«Госдепартамент вводит визовые ограничений против пяти российских чиновников и представителей власти, поддерживаемых или назначенных Россией, за их причастность к нарушениям прав человека на Украине, включая принудительную депортацию, перемещение и заключение под стражу украинских детей, – сказал Миллер в заявлении. – Личности многих из этих детей были изменены, а происхождение скрыто, они подверглись пророссийской идеологической обработке и милитаризации или были усыновлены российскими семьями».