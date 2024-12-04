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США ввели визовые ограничения против пяти российских чиновников

Вашингтон обвиняет их в якобы незаконном вывозе украинских детей
Людмила Чернова
Nathan Howard / AP Photo
Nathan Howard / AP Photo

Вашингтон наложил визовые ограничения на пять российских чиновников, якобы имеющих отношение к депортации украинских детей, объявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Госдепартамент вводит визовые ограничений против пяти российских чиновников и представителей власти, поддерживаемых или назначенных Россией, за их причастность к нарушениям прав человека на Украине, включая принудительную депортацию, перемещение и заключение под стражу украинских детей, – сказал Миллер в заявлении. – Личности многих из этих детей были изменены, а происхождение скрыто, они подверглись пророссийской идеологической обработке и милитаризации или были усыновлены российскими семьями».

Миллер обвинил российские власти в том, что они якобы препятствуют возвращению этих детей на Украину.

«Продолжающееся неуважение России к своим международно-правовым обязательствам сообщать о местонахождении этих детей делает обеспечение их безопасного возвращения практически невозможным», – добавил Миллер.

Согласно законодательству, госдеп не разглашает имена людей, против которых ввели визовые ограничения.

Российские чиновники, в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, неоднократно заявляли, что обвинения в адрес России в депортации украинских детей являются намеренной дезинформацией.

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы.

Тогда в Кремле и МИД России заявляли, что Москва не признает МУС в Гааге и его юрисдикцию.

После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры.

3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новые антироссийские санкции. По словам Салливана, глава США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжает реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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