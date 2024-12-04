США ввели визовые ограничения против пяти российских чиновников

США ввели визовые ограничения против пяти российских чиновниковВашингтон обвиняет их в якобы незаконном вывозе украинских детей
Вашингтон наложил визовые ограничения на пять российских чиновников, якобы имеющих отношение к депортации украинских детей, объявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Госдепартамент вводит визовые ограничений против пяти российских чиновников и представителей власти, поддерживаемых или назначенных Россией, за их причастность к нарушениям прав человека на Украине, включая принудительную депортацию, перемещение и заключение под стражу украинских детей, – сказал Миллер в заявлении. – Личности многих из этих детей были изменены, а происхождение скрыто, они подверглись пророссийской идеологической обработке и милитаризации или были усыновлены российскими семьями».
Миллер обвинил российские власти в том, что они якобы препятствуют возвращению этих детей на Украину.
«Продолжающееся неуважение России к своим международно-правовым обязательствам сообщать о местонахождении этих детей делает обеспечение их безопасного возвращения практически невозможным», – добавил Миллер.
Согласно законодательству, госдеп не разглашает имена людей, против которых ввели визовые ограничения.
Российские чиновники, в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, неоднократно заявляли, что обвинения в адрес России в депортации украинских детей являются намеренной дезинформацией.
17 марта 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы.
Тогда в Кремле и МИД России заявляли, что Москва не признает МУС в Гааге и его юрисдикцию.
После начала спецоперации России на Украине западные страны регулярно вводят масштабные санкции против РФ. В ответ Россия принимает аналогичные меры.
3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан анонсировал новые антироссийские санкции. По словам Салливана, глава США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжает реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.