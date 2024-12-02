ЕС на год продлил санкции против якобы нарушивших права человека физлиц из РФ

Совет Евросоюза (ЕС) принял решение продлить на год действие ограничений против физлиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили права человека. Об этом сообщается на сайте совета. Санкции будут действовать до 8 декабря 2025 г. В этот список входят компании и граждане России и Ирана.