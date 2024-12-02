ЕС на год продлил санкции против якобы нарушивших права человека физлиц из РФ
Совет Евросоюза (ЕС) принял решение продлить на год действие ограничений против физлиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили права человека. Об этом сообщается на сайте совета. Санкции будут действовать до 8 декабря 2025 г. В этот список входят компании и граждане России и Ирана.
Согласно последним данным, ограничительные меры в общей сложности распространяются на 116 физических лиц и 33 компании со всего мира.
Активы тех, кто включен в список, замораживаются. Лица и организации Евросоюза не могут предоставлять им средства, финансовые активы и экономические ресурсы. Кроме того, на физлиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.
С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.
В конце ноября агентство Bloomberg со ссылкой на документы писало, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России могут войти 50 физических лиц и 30 организаций. ЕС предлагает ввести торговые ограничения против субъектов, которые якобы помогают Москве получать технологии, используемые в вооружении. В этот список предположительно войдут компании из Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.