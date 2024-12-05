В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова о главах СК и МВД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что главы Следственного комитета (СК) и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах», а также его предложение украинскому пленному покончить жизнь самоубийством.
«Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку. Но здесь нечего комментировать», – сказал представитель Кремля.
4 декабря «Грозный-информ» опубликовал высказывания Кадырова, который, комментируя дело 13-летнего Муслима Мурдиева, заявил, что «люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым, – сидят не на своих местах». В тот же день RT опубликовало кадры диалога Кадырова с пленным солдатом ВСУ, где глава Чечни предлагает дать ему пистолет, чтобы он застрелился и «умер как герой». Военнопленный отказался, на что Кадыров ответил: «Он хочет убивать, но не хочет умирать. Так не бывает».