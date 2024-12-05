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В Кремле не стали комментировать заявления Кадырова о главах СК и МВД

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что главы Следственного комитета (СК) и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах», а также его предложение украинскому пленному покончить жизнь самоубийством.

«Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку. Но здесь нечего комментировать», – сказал представитель Кремля.

4 декабря «Грозный-информ» опубликовал высказывания Кадырова, который, комментируя дело 13-летнего Муслима Мурдиева, заявил, что «люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым, – сидят не на своих местах». В тот же день RT опубликовало кадры диалога Кадырова с пленным солдатом ВСУ, где глава Чечни предлагает дать ему пистолет, чтобы он застрелился и «умер как герой». Военнопленный отказался, на что Кадыров ответил: «Он хочет убивать, но не хочет умирать. Так не бывает».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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