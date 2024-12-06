Трамп выдвинул экс-главу PayPal на пост «царя ИИ и крипты»
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначает бывшего главного операционного директора PayPa Дэвида Сакса спецпредставителем по воспросам искусственного интеллекта и криптовалютам в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.
«Он будет работать над правовой базой, чтобы криптоиндустрия получила ясность, о которой она просила, и могла процветать в США», – написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп употребил выражение «A.I. & crypto czar» – «царь ИИ и крипты». Ожидается, что новый «царь» и другие чиновники в администрации Трампа, такие как председатели комиссии по ценным бумагам и биржам и комиссии по торговле товарными фьючерсами, изменят политику США в отношении цифровой валюты вместе с вновь созданным консультативным советом по криптовалютам. Сторонники Трампа в сфере технологий в целом выступают за минимальное регулирование в области искусственного интеллекта и криптовалют, заявляя, что Вашингтон сдерживает развитие инновационных отраслей чрезмерными правилами.
Как отмечает Financial Times, Трамп продолжает назначать «криптоэнтузиастов» на высокие экономические должности. 4 декабря избранный президент назначил криптозащитника Пола Аткинса будущим главой SEC, что вызвало надежды на более благоприятную нормативную атмосферу для отрасли. Также ранее Трамп назначил другого сторонника криптовалют Говарда Латника на должность главы министерства торговли, и предпринимателя Илона Маска, который должен будет руководить ведомством по экономии госсредств, названным «отделом эффективности правительства».