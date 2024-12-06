Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп выдвинул экс-главу PayPal на пост «царя ИИ и крипты»

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначает бывшего главного операционного директора PayPa Дэвида Сакса спецпредставителем по воспросам искусственного интеллекта и криптовалютам в Белом доме. Об этом сообщает Reuters.

«Он будет работать над правовой базой, чтобы криптоиндустрия получила ясность, о которой она просила, и могла процветать в США», – написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп употребил выражение «A.I. & crypto czar» – «царь ИИ и крипты». Ожидается, что новый «царь» и другие чиновники в администрации Трампа, такие как председатели комиссии по ценным бумагам и биржам и комиссии по торговле товарными фьючерсами, изменят политику США в отношении цифровой валюты вместе с вновь созданным консультативным советом по криптовалютам. Сторонники Трампа в сфере технологий в целом выступают за минимальное регулирование в области искусственного интеллекта и криптовалют, заявляя, что Вашингтон сдерживает развитие инновационных отраслей чрезмерными правилами.

Как отмечает Financial Times, Трамп продолжает назначать «криптоэнтузиастов» на высокие экономические должности. 4 декабря избранный президент назначил криптозащитника Пола Аткинса будущим главой SEC, что вызвало надежды на более благоприятную нормативную атмосферу для отрасли. Также ранее Трамп назначил другого сторонника криптовалют Говарда Латника на должность главы министерства торговли, и предпринимателя Илона Маска, который должен будет руководить ведомством по экономии госсредств, названным «отделом эффективности правительства».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных