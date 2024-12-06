Трамп выдвинул экс-главу PayPal на пост «царя ИИ и крипты»

Трамп употребил выражение «A.I. & crypto czar» – «царь ИИ и крипты». Ожидается, что новый «царь» и другие чиновники в администрации Трампа, такие как председатели комиссии по ценным бумагам и биржам и комиссии по торговле товарными фьючерсами, изменят политику США в отношении цифровой валюты вместе с вновь созданным консультативным советом по криптовалютам. Сторонники Трампа в сфере технологий в целом выступают за минимальное регулирование в области искусственного интеллекта и криптовалют, заявляя, что Вашингтон сдерживает развитие инновационных отраслей чрезмерными правилами.