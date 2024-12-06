Кремль: Путин вряд ли успел посмотреть интервью Карлсона с Лавровым

Лавров обсудил с Карлсоном удар «Орешника» по украинскому Днепропетровску, причины конфликта на Украине и перспективы мира, состояние отношений с США и их союзниками в Европе, а также внезапный захват городов в Сирии после четырех лет затишья. По состоянию на 10:10 мск в соцсети в X интервью посмотрели 3,1 млн человек.