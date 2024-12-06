Кремль: Путин вряд ли успел посмотреть интервью Карлсона с Лавровым
Президент РФ Владимир Путин вряд ли успел посмотреть интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что Путин все эти дни работает до глубокой ночи.
Интервью Лаврова Карлсону было опубликовано в ночь на 6 декабря. Оригинальное видео размещено на сайте журналиста, стенограмму на русском языке обнародовал российский МИД.
Лавров обсудил с Карлсоном удар «Орешника» по украинскому Днепропетровску, причины конфликта на Украине и перспективы мира, состояние отношений с США и их союзниками в Европе, а также внезапный захват городов в Сирии после четырех лет затишья. По состоянию на 10:10 мск в соцсети в X интервью посмотрели 3,1 млн человек.