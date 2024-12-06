Путин высоко оценил вклад Жапарова в сотрудничество России и Киргизии

5 декабря президенты Киргизии и России отметили вклад Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) в углубление киргизско-российских отношений. На мероприятии, посвященном 10-летию РКФР, были зачитаны поздравления двух лидеров. Жапаров в своем обращении подчеркнул, что фонд стал символом крепкой дружбы и стратегического партнерства Киргизии и РФ. Путин, в свою очередь, назвал решение об образовании фонда в 2014 г. важным укреплением в союзе двух стран.