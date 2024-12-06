Путин высоко оценил вклад Жапарова в сотрудничество России и Киргизии
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив его вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение отношений союзничества между нашими государствами», – говорится в телеграмме.
Российский лидер добавил, что Москва и Бишкек продолжат активно работать над укреплением связей двух республик, развитием интеграции на евразийском пространстве, а также в сфере региональной безопасности.
В заключение Путин пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов на посту президента ради процветания Киргизии.
5 декабря президенты Киргизии и России отметили вклад Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) в углубление киргизско-российских отношений. На мероприятии, посвященном 10-летию РКФР, были зачитаны поздравления двух лидеров. Жапаров в своем обращении подчеркнул, что фонд стал символом крепкой дружбы и стратегического партнерства Киргизии и РФ. Путин, в свою очередь, назвал решение об образовании фонда в 2014 г. важным укреплением в союзе двух стран.