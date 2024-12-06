МИД Норвегии призвал обеспечить победу Украины после речи Лаврова на ОБСЕ

Лавров посетил Мальту для участия в министерском заседании ОБСЕ 5-6 декабря. Поездка российского министра в страну Евросоюза стала первой после начала спецоперации на Украине. В своем выступлении Лавров признал, что сейчас не осталось ни одной сферы, где «ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль». Лавров также предупредил остальные 56 делегаций об опасности перехода нынешней холодной войны, которую, по его оценке, затеяли страны Запада после «афганского позора», в горячую фазу.