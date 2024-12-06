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МИД Норвегии призвал обеспечить победу Украины после речи Лаврова на ОБСЕ

Ведомости

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал обеспечить победу Украины после выступления главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Заявление министра опубликовано на сайте норвежского правительства.

Министр заявил, что Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта [ОБСЕ, подписан в 1975 г.] и Устава ООН». «Правило номер один в международных отношениях: ты должен уважать суверенное равенство, должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает», – считает он.

По его мнению, Украина «победит в этом конфликте» и «многие страны» выступают в поддержку Украины.

Лавров посетил Мальту для участия в министерском заседании ОБСЕ 5-6 декабря. Поездка российского министра в страну Евросоюза стала первой после начала спецоперации на Украине. В своем выступлении Лавров признал, что сейчас не осталось ни одной сферы, где «ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль». Лавров также предупредил остальные 56 делегаций об опасности перехода нынешней холодной войны, которую, по его оценке, затеяли страны Запада после «афганского позора», в горячую фазу.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в сентябре заявил, что правительство Норвегии рассматривает возможность продления помощи Украине до 2030 г. Стере также предложил увеличить размер поддержки Украины в этом году на 5 млрд крон ($474 млн) для «покрытия важных и гражданских нужд».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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