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Правительство Норвегии обсуждает продление помощи Украине до 2030 года

Ведомости

Правительство Норвегии рассматривает возможность продления помощи Украине до 2030 г., сообщает портал TV2 со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.

«Мы предлагаем продлить программу до 2030 г., то есть на три года», – сказал он. По словам премьера Норвегии, ежегодно до 2030 г. поддержка Украины должна составлять не менее 15 млрд крон ($1,42 млрд).

Стере также предложил увеличить размер поддержки Украины в этом году на 5 млрд крон ($474 млн) для «покрытия важных и гражданских нужд». По информации канала, общий объем помощи Украине со стороны Норвегии, который запланирован на ближайшие годы, увеличится с 75 млрд до 135 млрд норвежских крон (примерно с $7,1 млрд до $12,83 млрд).

В мае Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией, Исландией и Швецией. Норвегия обязалась передать Украине истребители F-16, а также зенитный ракетный комплекс NASAMS, который способен уничтожать беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие цели. 

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия в общей сложности пообещали передать ВСУ 85 истребителей. Некоторые из них поставили на Украину в августе. 29 августа разбился один из истребителей F-16, в результате чего погиб летчик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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