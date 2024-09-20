Правительство Норвегии обсуждает продление помощи Украине до 2030 года

Стере также предложил увеличить размер поддержки Украины в этом году на 5 млрд крон ($474 млн) для «покрытия важных и гражданских нужд». По информации канала, общий объем помощи Украине со стороны Норвегии, который запланирован на ближайшие годы, увеличится с 75 млрд до 135 млрд норвежских крон (примерно с $7,1 млрд до $12,83 млрд).