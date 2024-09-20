Правительство Норвегии обсуждает продление помощи Украине до 2030 года
Правительство Норвегии рассматривает возможность продления помощи Украине до 2030 г., сообщает портал TV2 со ссылкой на заявление премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.
«Мы предлагаем продлить программу до 2030 г., то есть на три года», – сказал он. По словам премьера Норвегии, ежегодно до 2030 г. поддержка Украины должна составлять не менее 15 млрд крон ($1,42 млрд).
Стере также предложил увеличить размер поддержки Украины в этом году на 5 млрд крон ($474 млн) для «покрытия важных и гражданских нужд». По информации канала, общий объем помощи Украине со стороны Норвегии, который запланирован на ближайшие годы, увеличится с 75 млрд до 135 млрд норвежских крон (примерно с $7,1 млрд до $12,83 млрд).
В мае Украина подписала соглашение о безопасности с Норвегией, Исландией и Швецией. Норвегия обязалась передать Украине истребители F-16, а также зенитный ракетный комплекс NASAMS, который способен уничтожать беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и другие цели.
Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия в общей сложности пообещали передать ВСУ 85 истребителей. Некоторые из них поставили на Украину в августе. 29 августа разбился один из истребителей F-16, в результате чего погиб летчик.