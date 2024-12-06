Замглавы МИД РФ и Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Особое внимание министры уделили торгово-экономической составляющей взаимодействия России и Ирана и реализации совместных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах. Была также проведена сверка графика предстоящих контактов на различных уровнях.
3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не посетит Россию до конца этого года, сейчас визита иранского лидера нет в графике российского главы Владимира Путина. Отвечая на вопрос о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана, Песков уточнил, что стороны «действительно не намерены тянуть с подписанием соглашения».
В июле Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали 18 октября говорил, что договор будет подписан сторонами во время отдельного визита Пезешкиана в Москву.