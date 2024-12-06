Замглавы МИД РФ и Ирана подтвердили настрой на укрепление партнерства

3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не посетит Россию до конца этого года, сейчас визита иранского лидера нет в графике российского главы Владимира Путина. Отвечая на вопрос о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана, Песков уточнил, что стороны «действительно не намерены тянуть с подписанием соглашения».