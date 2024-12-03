Президент Ирана не посетит Россию до конца года
Президент Ирана Масуд Пезешкиан не посетит Россию до конца 2024 г., сейчас визита иранского лидера нет в графике президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Такой визит готовится, к нему ведется подготовка», – сказал он.
Отвечая на вопрос о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, Песков заявил, что стороны «действительно не намерены тянуть с подписанием соглашения».
23 июля замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Иранский посол в РФ Казем Джалали 18 октября сообщил, что договор будет подписан сторонами во время отдельного визита президента республики Пезешкиана в Москву.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин говорил «Ведомостям», что документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран.