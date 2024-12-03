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Президент Ирана не посетит Россию до конца года

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не посетит Россию до конца 2024 г., сейчас визита иранского лидера нет в графике президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Такой визит готовится, к нему ведется подготовка», – сказал он.

Отвечая на вопрос о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, Песков заявил, что стороны «действительно не намерены тянуть с подписанием соглашения».

23 июля замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Иранский посол в РФ Казем Джалали 18 октября сообщил, что договор будет подписан сторонами во время отдельного визита президента республики Пезешкиана в Москву.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин говорил «Ведомостям», что документ призван устранить препятствия для расширения торгово-экономического взаимодействия двух стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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