Посольство РФ в Сирии призвало российских граждан покинуть республику

6 декабря ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировках. 27 ноября оппозиция впервые с 2016 г. захватила второй крупнейший сирийский город Алеппо, а 5 декабря – Хаму – четвертый по величине город в Сирии.