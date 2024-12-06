Посольство РФ в Сирии призвало российских граждан покинуть республику
Посольство России в Дамаске просит находящихся в Сирии россиян покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи со сложной военно-политической обстановкой в арабской республике, об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ.
«В связи с обострившейся обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР гражданам России о возможности покинуть страну», – следует из сообщения.
6 декабря посольство КНР в Сирии также обратилось с призывом к своим гражданам «покинуть страну как можно скорее».
6 декабря ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировках. 27 ноября оппозиция впервые с 2016 г. захватила второй крупнейший сирийский город Алеппо, а 5 декабря – Хаму – четвертый по величине город в Сирии.