Посол России в Швеции вручил верительные грамоты королю
Новый посол РФ в Швеции Сергей Беляев вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в королевстве.
«5 декабря 2024 г. посол Российской Федерации в Швеции С.С. Беляев вручил верительные грамоты его величеству королю Карлу XVI Густаву», – говорится в сообщении.
25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Беляева послом РФ в Швеции. Другим указом глава государства освободил от должности российского посла в королевстве Виктора Татаринцева. Он занимал эту должность с 7 мая 2014 г.
Беляев родился 25 января 1965 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе российского внешнеполитического ведомства с 1987 г. на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2010-2014 гг. был заместителем директора Второго Европейского департамента. В 2005-2010 и 2014-2018 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Финляндии. С 19 октября 2018 г. работал директором Второго Европейского департамента.