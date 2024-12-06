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Посол России в Швеции вручил верительные грамоты королю

Ведомости

Новый посол РФ в Швеции Сергей Беляев вручил верительные грамоты королю Карлу XVI Густаву. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в королевстве.

«5 декабря 2024 г. посол Российской Федерации в Швеции С.С. Беляев вручил верительные грамоты его величеству королю Карлу XVI Густаву», – говорится в сообщении.

25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Беляева послом РФ в Швеции. Другим указом глава государства освободил от должности российского посла в королевстве Виктора Татаринцева. Он занимал эту должность с 7 мая 2014 г.

Беляев родился 25 января 1965 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе российского внешнеполитического ведомства с 1987 г. на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2010-2014 гг. был заместителем директора Второго Европейского департамента. В 2005-2010 и 2014-2018 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Финляндии. С 19 октября 2018 г. работал директором Второго Европейского департамента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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