Посол России в Швеции вручил верительные грамоты королю

Беляев родился 25 января 1965 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе российского внешнеполитического ведомства с 1987 г. на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. В 2010-2014 гг. был заместителем директора Второго Европейского департамента. В 2005-2010 и 2014-2018 гг. занимал пост советника – посланника посольства России в Финляндии. С 19 октября 2018 г. работал директором Второго Европейского департамента.