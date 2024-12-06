Патрушев пригрозил регионам последствиями за неубранные до 2025 года свалки
Российские регионы, которые до конца года не ликвидируют свалки, будут оплачивать работы за свой счет. Об этом на совещании о ликвидации свалок в рамках национального проекта «Экология» заявил зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев.
В соответствии с «майским» указом президента РФ Владимира Путина от 2018 г. необходимо было к 2024 г. ликвидировать несанкционированные свалки в границах городов. Речь идет о 191 объекте, к настоящему моменту завершены работы на 158. Оставшиеся 33 свалки располагаются в 23 регионах.
В этом году на работы было выделено более 3,7 млрд руб. из федерального бюджета. В ходе совещания Патрушев заслушал доклады руководителей 10 регионов, где есть риск, что свалки не будут ликвидированы до конца 2024 г. Вице-премьер призвал ускорить работу и отметил, что оценку их качества будут давать граждане. Для этого дано поручение осуществлять мониторинг отзывов и обращений, и при необходимости – привлекать контрольные органы.
«В новом национальном проекте «Экологическое благополучие» будет учитываться предыдущий опыт реализации федеральных проектов. Прошу всех иметь это в виду», – подчеркнул Патрушев.
В октябре директор департамента экономики замкнутого цикла в сфере отходов производства и потребления Минприроды Андрей Федотовский сообщил, что в 14 регионах из 26, где расположены объекты временного размещения отходов, т.е. свалки, есть риск срыва сроков по их замещению на постоянные полигоны. Наиболее остро вопрос с такими объектами стоит в пяти регионах, считает председатель думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Это Омская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская область, Краснодарский край и Архангельская область. В некоторых других субъектах сроки завершения строительства полигонов перенесены на 2028 и 2029 гг.