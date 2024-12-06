Патрушев пригрозил регионам последствиями за неубранные до 2025 года свалки

В этом году на работы было выделено более 3,7 млрд руб. из федерального бюджета. В ходе совещания Патрушев заслушал доклады руководителей 10 регионов, где есть риск, что свалки не будут ликвидированы до конца 2024 г. Вице-премьер призвал ускорить работу и отметил, что оценку их качества будут давать граждане. Для этого дано поручение осуществлять мониторинг отзывов и обращений, и при необходимости – привлекать контрольные органы.