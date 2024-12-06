Гросси: в Иране резко увеличились темпы производства обогащенного урана
Иран резко увеличил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60%. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова передает Reuters.
«Сегодня агентство объявляет, что возможности производства [урана, обогащенного] до 60%, резко увеличиваются», – заявил он. По словам Гросси, темпы накопления обогащенного до 60% урана могут вырасти «в семь, восемь и более раз». До этого они составляли 5-7 кг в месяц, говорится в публикации.
В августе этого года, согласно докладу МАГАТЭ, в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента предыдущего отчета агентства в мае. Как напоминала организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней, необходимых при производстве ядерного оружия: там требуется частота в 90%.
Согласно первоначальному ядерному соглашению 2015 г. с мировыми державами, Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67% с ограниченным количеством центрифуг первого поколения.