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Гросси: в Иране резко увеличились темпы производства обогащенного урана

Ведомости

Иран резко увеличил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60%. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его слова передает Reuters.

«Сегодня агентство объявляет, что возможности производства [урана, обогащенного] до 60%, резко увеличиваются», – заявил он. По словам Гросси, темпы накопления обогащенного до 60% урана могут вырасти «в семь, восемь и более раз». До этого они составляли 5-7 кг в месяц, говорится в публикации.

В августе этого года, согласно докладу МАГАТЭ, в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента предыдущего отчета агентства в мае. Как напоминала организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней, необходимых при производстве ядерного оружия: там требуется частота в 90%.

Согласно первоначальному ядерному соглашению 2015 г. с мировыми державами, Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67% с ограниченным количеством центрифуг первого поколения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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