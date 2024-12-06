Гросси: в Иране резко увеличились темпы производства обогащенного урана

В августе этого года, согласно докладу МАГАТЭ, в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента предыдущего отчета агентства в мае. Как напоминала организация, уран, обогащенный до 60%, – это всего лишь короткий, технический шаг от уровней, необходимых при производстве ядерного оружия: там требуется частота в 90%.