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Постпред Ирана: следы урана на ядерных объектах страны могли оставить диверсанты

Ведомости

Следы урана на двух иранских ядерных объектах могли оставить диверсанты, заявил постоянный представитель республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль. Его слова приводит агентство IRNA.

«Иран предоставил свои разъяснения относительно возможных причин присутствия частиц урана в тех местах. Учитывая тот факт, что Ирану до сих пор не удалось найти какую-либо техническую причину присутствия частиц урана, логично, что к загрязнению этих объектов, вероятно, причастны иностранные элементы – например, диверсия или умышленное вредительство», – сказал он на заседании совета управляющих МАГАТЭ.

До этого МАГАТЭ сообщало о следах урана на иранских ядерных объектах в Варамине и Туркузабаде. В конце августа агентство заявило о росте запасов обогащенного урана в стране вопреки требованиям международного сообщества. По состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае.

По состоянию на август общий запас обогащенного урана ниже 60% в Иране составил 5751,8 кг. Согласно первоначальному ядерному соглашению 2015 г. с мировыми державами, Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67% с ограниченным количеством центрифуг первого поколения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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