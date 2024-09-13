Постпред Ирана: следы урана на ядерных объектах страны могли оставить диверсанты

До этого МАГАТЭ сообщало о следах урана на иранских ядерных объектах в Варамине и Туркузабаде. В конце августа агентство заявило о росте запасов обогащенного урана в стране вопреки требованиям международного сообщества. По состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае.