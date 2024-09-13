Постпред Ирана: следы урана на ядерных объектах страны могли оставить диверсанты
Следы урана на двух иранских ядерных объектах могли оставить диверсанты, заявил постоянный представитель республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль. Его слова приводит агентство IRNA.
«Иран предоставил свои разъяснения относительно возможных причин присутствия частиц урана в тех местах. Учитывая тот факт, что Ирану до сих пор не удалось найти какую-либо техническую причину присутствия частиц урана, логично, что к загрязнению этих объектов, вероятно, причастны иностранные элементы – например, диверсия или умышленное вредительство», – сказал он на заседании совета управляющих МАГАТЭ.
До этого МАГАТЭ сообщало о следах урана на иранских ядерных объектах в Варамине и Туркузабаде. В конце августа агентство заявило о росте запасов обогащенного урана в стране вопреки требованиям международного сообщества. По состоянию на 17 августа в Иране было 164,7 кг урана, обогащенного до 60%. Запасы увеличились на 22,6 кг с момента последнего отчета агентства в мае.
По состоянию на август общий запас обогащенного урана ниже 60% в Иране составил 5751,8 кг. Согласно первоначальному ядерному соглашению 2015 г. с мировыми державами, Ирану было разрешено обогащать уран до 3,67% с ограниченным количеством центрифуг первого поколения.