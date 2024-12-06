Ирак не будет вмешиваться в события в Сирии военным путем

«Федеральное правительство Ирака приняло три стратегических решения, которые заключаются в том, что иракские власти не будут вмешиваться в сирийские дела военным путем, не будут направлять какие-либо иракские силы в Сирию и не будут принимать никаких [военных] мер за пределами Ирака», – указал Искандер.