Ирак не будет вмешиваться в события в Сирии военным путем
Власти Ирака решили не вмешиваться военным путем в события, происходящие последние дни в соседней Сирии. Об этом заявил член комитета по безопасности и обороне совета представителей (парламента) Ирака Ясир Искандер, передает Baghdad Today.
«Федеральное правительство Ирака приняло три стратегических решения, которые заключаются в том, что иракские власти не будут вмешиваться в сирийские дела военным путем, не будут направлять какие-либо иракские силы в Сирию и не будут принимать никаких [военных] мер за пределами Ирака», – указал Искандер.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ).
Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря боевики ХТШ и союзная им Свободная сирийская армия захватили Хаму – четвертый по величине город в республике.