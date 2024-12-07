WSJ: Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию

По данным WSJ, 6 декабря Асад оставался в Сирии. На прошлой неделе его дети и жена уехали в Россию, а его зятья отправились в ОАЭ, сообщили изданию сотрудники службы безопасности в Сирии и арабские официальные лица. Собеседники газеты заявили, что египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. Посольство Иордании в США при этом отрицает, что чиновники этой страны призывали Асада покинуть страну, пишет WSJ.