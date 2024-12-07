WSJ: Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию
Официальные лица в Египте и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
С 27 ноября сирийская оппозиция проводит наступление. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»
По данным WSJ, 6 декабря Асад оставался в Сирии. На прошлой неделе его дети и жена уехали в Россию, а его зятья отправились в ОАЭ, сообщили изданию сотрудники службы безопасности в Сирии и арабские официальные лица. Собеседники газеты заявили, что египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. Посольство Иордании в США при этом отрицает, что чиновники этой страны призывали Асада покинуть страну, пишет WSJ.
Силы повстанцев подошли к Хомсу – единственному находящемуся под контролем правительства крупному городу в Сирии, который связывает удерживаемые повстанцами районы на севере с Дамаском, отмечает издание.
«Контроль над городом с населением около 800 000 человек лишит режим доступа к его лояльному центру на побережье, где сосредоточено алавитское меньшинство, к которому принадлежит Асад. Это также отрежет Дамаск от российских военных баз на Средиземном море», – говорится в статье.
По словам источников WSJ, Асад запросил оружие и разведывательную помощь в том числе у ОАЭ, Египта, Иордании и Ирака, но пока получил отказ.