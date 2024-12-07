Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию

Ведомости

Официальные лица в Египте и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

С 27 ноября сирийская оппозиция проводит наступление. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии. 

По данным WSJ, 6 декабря Асад оставался в Сирии. На прошлой неделе его дети и жена уехали в Россию, а его зятья отправились в ОАЭ, сообщили изданию сотрудники службы безопасности в Сирии и арабские официальные лица. Собеседники газеты заявили, что египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. Посольство Иордании в США при этом отрицает, что чиновники этой страны призывали Асада покинуть страну, пишет WSJ.

Силы повстанцев подошли к Хомсу – единственному находящемуся под контролем правительства крупному городу в Сирии, который связывает удерживаемые повстанцами районы на севере с Дамаском, отмечает издание.

«Контроль над городом с населением около 800 000 человек лишит режим доступа к его лояльному центру на побережье, где сосредоточено алавитское меньшинство, к которому принадлежит Асад. Это также отрежет Дамаск от российских военных баз на Средиземном море», – говорится в статье.

По словам источников WSJ, Асад запросил оружие и разведывательную помощь в том числе у ОАЭ, Египта, Иордании и Ирака, но пока получил отказ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных