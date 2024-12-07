Визит Путина в Минск завершился поздно вечером
Президент России Владимир Путин пробыл в Минске 8 часов 40 минут и покинул Белоруссию поздно вечером. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».
Отмечается, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко совместно работали на протяжении 7 часов 50 минут.
6 декабря президент России прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). В ходе мероприятия Путин и Лукашенко подписали договоры о гарантиях безопасности в рамках СГ и о формировании объединенного рынка электроэнергии, а также документ, который подразумевает отмену роуминга между странами.
Российский лидер в Минске заявил о готовности разместить на территории союзника ракетную систему «Орешник», желание получить ее ранее заявлял и Лукашенко. Эти ракетные комплексы появятся в Белоруссии не ранее второй половины 2025 г. «Очень устраивает», – лаконично сказал президент Белоруссии.
Заседание Госсовета приурочено к 25-летию договора о создании СГ. Он был подписан 8 декабря 1999 г. Документ вступил в силу после ратификации обеими странами в январе 2000 г. Создание Союзного государства предполагает поэтапное выстраивание единого экономического пространства.