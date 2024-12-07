Визит Путина в Минск завершился поздно вечером

6 декабря президент России прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства (СГ). В ходе мероприятия Путин и Лукашенко подписали договоры о гарантиях безопасности в рамках СГ и о формировании объединенного рынка электроэнергии, а также документ, который подразумевает отмену роуминга между странами.