Лавров: главы МИД по итогам встречи призвали к прекращению насилия в Сирии

В конце ноября вооруженные формирования исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) , а также поддерживаемая Анкарой и созданная при ее организационной помощи оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) захватили Алеппо – «экономическую столицу» Сирии. Также президент Башар Асад сдал большую часть одноименной провинции и полностью провинцию Идлиб. 5 декабря была захвачена Хама. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.