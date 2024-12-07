Лавров: главы МИД по итогам встречи призвали к прекращению насилия в Сирии
По итогам встречи в Дохе министры России, Турции и Ирана призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министры Астанинского формата призвали к диалогу сторон и подтвердили приверженность суверенитету Сирии, отметил Лавров. Отношения между Турцией и Сирией, добавил он, должны быть нормализованы.
Лавров также отказался давать прогнозы по развитию событий в республике. Россия старается сделать все возможное для противодействия террористам, добавил он.
В конце ноября вооруженные формирования исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»