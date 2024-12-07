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Лавров: главы МИД по итогам встречи призвали к прекращению насилия в Сирии

Ведомости

По итогам встречи в Дохе министры России, Турции и Ирана призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министры Астанинского формата призвали к диалогу сторон и подтвердили приверженность суверенитету Сирии, отметил Лавров. Отношения между Турцией и Сирией, добавил он, должны быть нормализованы.

Лавров также отказался давать прогнозы по развитию событий в республике. Россия старается сделать все возможное для противодействия террористам, добавил он.

В конце ноября вооруженные формирования исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также поддерживаемая Анкарой и созданная при ее организационной помощи оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) захватили Алеппо – «экономическую столицу» Сирии. Также президент Башар Асад сдал большую часть одноименной провинции и полностью провинцию Идлиб. 5 декабря была захвачена Хама. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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