Трамп призвал Киев не ждать нынешних объемов помощи при новой администрации США
Украине не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации, заявил телеканалу NBC News избранный президента США Дональд Трамп.
Он добавил, что «вероятно», стоит ожидать сокращения поддержки со стороны Америки. Трамп также заявил, что не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО. Политик при этом пообещал сохранить роль США в альянсе, «если они заплатят по счетам».
8 декабря Трамп заявил в соцсети Truth Social, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал стороны начать переговорный процесс. Позднее в тот же день украинский президент заявил, что российско-украинский конфликт не закончится «бумажкой и несколькими подписями». Он напомнил, что 7 декабря на встрече в Париже с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном говорил, что Украине «нужен справедливый и сильный мир».
7 декабря администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности, который включает в себя боеприпасы, беспилотники и оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. До этого Вашингтон сообщил о пакете военной помощи Украине на $725 млн.