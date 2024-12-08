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Трамп призвал Киев не ждать нынешних объемов помощи при новой администрации США

Ведомости

Украине не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации, заявил телеканалу NBC News избранный президента США Дональд Трамп.

Он добавил, что «вероятно», стоит ожидать сокращения поддержки со стороны Америки. Трамп также заявил, что не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО. Политик при этом пообещал сохранить роль США в альянсе, «если они заплатят по счетам».

8 декабря Трамп заявил в соцсети Truth Social, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал стороны начать переговорный процесс. Позднее в тот же день украинский президент заявил, что российско-украинский конфликт не закончится «бумажкой и несколькими подписями». Он напомнил, что 7 декабря на встрече в Париже с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном говорил, что Украине «нужен справедливый и сильный мир».

7 декабря администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности, который включает в себя боеприпасы, беспилотники и оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. До этого Вашингтон сообщил о пакете военной помощи Украине на $725 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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