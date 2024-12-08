Трамп призвал Киев не ждать нынешних объемов помощи при новой администрации США

8 декабря Трамп заявил в соцсети Truth Social, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал стороны начать переговорный процесс. Позднее в тот же день украинский президент заявил, что российско-украинский конфликт не закончится «бумажкой и несколькими подписями». Он напомнил, что 7 декабря на встрече в Париже с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном говорил, что Украине «нужен справедливый и сильный мир».