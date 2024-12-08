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Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. По его словам, российско-украинский конфликт не закончится «бумажкой и несколькими подписями».

«Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. <...> Я сказал [на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря], что нам нужен справедливый и сильный мир», – написал он в Telegram.

Зеленский добавил, что стороны «должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира».

8 декабря Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс. Зеленский в своем сообщении не комментировал заявление Трампа.

В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Российские власти неоднократно указывали на то, что этот документ препятствует возобновлению переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 декабря, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Путиным и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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