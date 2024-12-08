Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. По его словам, российско-украинский конфликт не закончится «бумажкой и несколькими подписями».
«Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. <...> Я сказал [на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря], что нам нужен справедливый и сильный мир», – написал он в Telegram.
Зеленский добавил, что стороны «должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира».
8 декабря Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс. Зеленский в своем сообщении не комментировал заявление Трампа.
В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин. Российские власти неоднократно указывали на то, что этот документ препятствует возобновлению переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 декабря, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Путиным и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.