В Южной Корее допустили арест президента по делу о госизмене

Полиция Южной Кореи заявила, что рассматривает вопрос о введении запрета на поездки президента Юн Сук Ёля во время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, связанных с его кратковременным объявлением военного положения. Полиция также не исключает возможность его ареста. Об этом сообщает агентство Yonhap.