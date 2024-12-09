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В Южной Корее допустили арест президента по делу о госизмене

Ведомости

Полиция Южной Кореи заявила, что рассматривает вопрос о введении запрета на поездки президента Юн Сук Ёля во время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, связанных с его кратковременным объявлением военного положения. Полиция также не исключает возможность его ареста. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«На первом месте – обеспечение необходимыми материалами. Мы принимаем решение на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что он покинет страну», – сказал представитель полиции на пресс-брифинге, отвечая на вопрос, почему Юн еще не попал под запрет на выезд.

Отвечая на вопрос о возможности ареста Юна, чиновник сказал, что это возможно, если будут соблюдены соответствующие требования. Полиция также не исключила возможности личного допроса Юна.

Полиция создала специальную группу из 150 следователей для расследования этого дела.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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