В Южной Корее допустили арест президента по делу о госизмене
Полиция Южной Кореи заявила, что рассматривает вопрос о введении запрета на поездки президента Юн Сук Ёля во время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, связанных с его кратковременным объявлением военного положения. Полиция также не исключает возможность его ареста. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«На первом месте – обеспечение необходимыми материалами. Мы принимаем решение на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что он покинет страну», – сказал представитель полиции на пресс-брифинге, отвечая на вопрос, почему Юн еще не попал под запрет на выезд.
Отвечая на вопрос о возможности ареста Юна, чиновник сказал, что это возможно, если будут соблюдены соответствующие требования. Полиция также не исключила возможности личного допроса Юна.
Полиция создала специальную группу из 150 следователей для расследования этого дела.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.