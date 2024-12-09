WP: США надеются на мирную передачу власти в Сирии после свержения Асада
Официальные лица США выразили надежду на мирный переход власти после свержения президента Сирии Башара Асада группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (организация признана террористической и запрещена в РФ), пишет The Washington Post (WP).
Президент США Джо Байден назвал это моментом исторической возможности для сирийцев.
Как пишет WP, США поддерживают связь с сирийской оппозицией, включая «Хайят Тахрир аш-Шам», допуская исключения ее из списка террористических групп.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать международные усилия по привлечению сторонников бывшего сирийского лидера Асада к ответственности.