Зампред комитета СФ: посольство России в Дамаске хорошо защищено
Посольство России в Дамаске является одним из самых защищенных, обеспечением безопасности российской дипломатической миссии занимаются соответствующие службы. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
«Если вспомнить события прошлых лет, в том числе период примерно десятилетней давности, когда шли фактически бои за Дамаск, наше посольство хорошо защищено. Есть соответствующие там службы, которые занимаются обеспечением физической безопасности послов», – уточнил Чижов (цитата по ТАСС).
Он добавил, что посольство как дипломатическое учреждение поддерживает контакты с нынешними властями. По словам Чижова, премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали и большая часть министров, которые остались в Дамаске, также взаимодействуют с теми, кто фактически пришел к власти в стране.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.