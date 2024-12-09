Зампред комитета СФ: посольство России в Дамаске хорошо защищено

Он добавил, что посольство как дипломатическое учреждение поддерживает контакты с нынешними властями. По словам Чижова, премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали и большая часть министров, которые остались в Дамаске, также взаимодействуют с теми, кто фактически пришел к власти в стране.