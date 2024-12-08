ТАСС сообщил о прибытии Асада в Москву

8 декабря сирийские вооруженные группировки объявили о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). После захвата Дамаска повстанцы взяли штурмом посольство Ирана, при этом позже появилась информация, что они гарантировали безопасность дипломатических представительств иностранных государств, расположенных в Сирии. Дипломаты посольства России в арабской республике остаются на месте.