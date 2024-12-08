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ТАСС сообщил о прибытии Асада в Москву

Ведомости

Сверженный президент Сирии Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

По информации агентства, Россия предоставила им политическое убежище.

Ранее Reuters сообщал, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик мог погибнуть в авиакатастрофе.

8 декабря сирийские вооруженные группировки объявили о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). После захвата Дамаска повстанцы взяли штурмом посольство Ирана, при этом позже появилась информация, что они гарантировали безопасность дипломатических представительств иностранных государств, расположенных в Сирии. Дипломаты посольства России в арабской республике остаются на месте.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали ранее сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков по вопросу мирной передачи власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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