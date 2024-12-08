ТАСС сообщил о прибытии Асада в Москву
Сверженный президент Сирии Башар Асад и члены его семьи прибыли в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.
По информации агентства, Россия предоставила им политическое убежище.
Ранее Reuters сообщал, что Асад вместе с приближенными лицами вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а затем воздушное судно пропало с радаров. В связи с этим агентство предположило, что политик мог погибнуть в авиакатастрофе.
8 декабря сирийские вооруженные группировки объявили о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). После захвата Дамаска повстанцы взяли штурмом посольство Ирана, при этом позже появилась информация, что они гарантировали безопасность дипломатических представительств иностранных государств, расположенных в Сирии. Дипломаты посольства России в арабской республике остаются на месте.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали ранее сообщил, что правительство ведет переговоры с руководством боевиков по вопросу мирной передачи власти.