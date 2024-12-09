Le Figaro: экс-глава правительства Сирии Риад Хиджаб станет временным премьером
Экс-глава правительства Сирии, ставший оппозиционером, Риад Хиджаб может стать премьер-министром на период передачи власти сирийской оппозиции, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.
«Таким образом, Соединенным Штатам не пришлось бы иметь дело с Мохамедом аль-Джулани, которого они считают «террористом», возглавляющим «Хайят Тахрир аш-Шам
Риад Хиджаб занимал пост премьер-министра в 2011 г. Когда началось восстание против режима Башара Асада в Сирии, он бежал в Иорданию, чтобы присоединиться к оппозиции.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.