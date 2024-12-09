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Le Figaro: экс-глава правительства Сирии Риад Хиджаб станет временным премьером

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Экс-глава правительства Сирии, ставший оппозиционером, Риад Хиджаб может стать премьер-министром на период передачи власти сирийской оппозиции, сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

«Таким образом, Соединенным Штатам не пришлось бы иметь дело с Мохамедом аль-Джулани, которого они считают «террористом», возглавляющим «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ» (ХТШ), свергнувшим Башара Асада», – сказал источник.

Риад Хиджаб занимал пост премьер-министра в 2011 г. Когда началось восстание против режима Башара Асада в Сирии, он бежал в Иорданию, чтобы присоединиться к оппозиции.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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