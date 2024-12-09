Le Figaro: экс-глава правительства Сирии Риад Хиджаб станет временным премьером

«Таким образом, Соединенным Штатам не пришлось бы иметь дело с Мохамедом аль-Джулани, которого они считают «террористом», возглавляющим «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ » (ХТШ), свергнувшим Башара Асада», – сказал источник.