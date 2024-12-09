Reuters: Иран находится в контакте с сирийской оппозицией

Как пишет Reuters, Тегеран обеспокоен сменой власти в Сирии, так как это повлияет на его позиции в регионе. В связи с этим, иранское правительство ищет дипломатические пути для сохранения своих внешнеполитических позиций. Для этого Иран начинает диалог с «теми, кто входит в состав новых правящих групп Сирии и чьи взгляды ближе к иранским».