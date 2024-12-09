Reuters: Иран находится в контакте с сирийской оппозицией
Иран поддерживает контакты с сирийской оппозицией после свержения президента Башара Асада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иранском правительстве.
Как пишет Reuters, Тегеран обеспокоен сменой власти в Сирии, так как это повлияет на его позиции в регионе. В связи с этим, иранское правительство ищет дипломатические пути для сохранения своих внешнеполитических позиций. Для этого Иран начинает диалог с «теми, кто входит в состав новых правящих групп Сирии и чьи взгляды ближе к иранским».
По словам источника Reuters, Тегеран установил контакты с двумя группами нового сирийского руководства. Эффективность этих контактов будет оценена на Высшем совете национальной безопасности Ирана в ближайшее время.
Кроме того, иранское правительство опасается влияния избранного президента США Дональда Трампа на сирийскую политику с целью оказания экономического давления на Тегеран.
«Теперь у Ирана осталось только два варианта: отступить и занять оборонительную позицию в Ираке или искать компромисс с Трампом», – сказал источник.
Как считает Reuters, падение режима Асада привело к ослаблению стратегических позиций Ирана в регионе. Это стало особенно заметно на фоне военных операций, проведенных Израилем против «Хезболлы» в Ливане и «Хамаса» в секторе Газа.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил 8 декабря, что весь Ближневосточный регион находится под угрозой на фоне ситуации в Сирии.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция, не согласная с нахождением у власти Асада, объявила о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны.