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Reuters: Иран находится в контакте с сирийской оппозицией

Ведомости

Иран поддерживает контакты с сирийской оппозицией после свержения президента Башара Асада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иранском правительстве.

Как пишет Reuters, Тегеран обеспокоен сменой власти в Сирии, так как это повлияет на его позиции в регионе. В связи с этим, иранское правительство ищет дипломатические пути для сохранения своих внешнеполитических позиций. Для этого Иран начинает диалог с «теми, кто входит в состав новых правящих групп Сирии и чьи взгляды ближе к иранским».

По словам источника Reuters, Тегеран установил контакты с двумя группами нового сирийского руководства. Эффективность этих контактов будет оценена на Высшем совете национальной безопасности Ирана в ближайшее время.

Кроме того, иранское правительство опасается влияния избранного президента США Дональда Трампа на сирийскую политику с целью оказания экономического давления на Тегеран.

«Теперь у Ирана осталось только два варианта: отступить и занять оборонительную позицию в Ираке или искать компромисс с Трампом», – сказал источник.

Как считает Reuters, падение режима Асада привело к ослаблению стратегических позиций Ирана в регионе. Это стало особенно заметно на фоне военных операций, проведенных Израилем против «Хезболлы» в Ливане и «Хамаса» в секторе Газа.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил 8 декабря, что весь Ближневосточный регион находится под угрозой на фоне ситуации в Сирии.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция, не согласная с нахождением у власти Асада, объявила о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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