Нарышкин: Россия ведет переговоры о безопасности своих граждан в Сирии
Россия ведет переговоры о безопасности своих граждан, сотрудников посольства и других представительств в Сирии. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
«Главная задача: обеспечить безопасность наших людей», – подчеркнул Нарышкин.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.