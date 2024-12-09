WP: Асад отказался от предложения США отдалиться от Тегерана

Отмечается, что Асад упустил множество возможностей укрепить свой статус как на внешнем, так и на внутреннем уровне, не желая идти на уступки, которые могли бы принести ему международное признание. Россия приложила немало усилий для достижения мирного урегулирования, но сирийский лидер отказался идти на компромисс, подчеркивает газета.