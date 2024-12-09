WP: Асад отказался от предложения США отдалиться от Тегерана
За несколько недель до наступления оппозиции президент Сирии Башар Асад отклонил предложение США, которое предусматривало отмену санкций в обмен на лишение Ирана возможности передавать ливанской группировке «Хезболла» оружие через сирийскую территорию. Об этом заявил The Washington Post бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди.
Еще более фатальной ошибкой Асада издание называет отказ от нормализации отношений с Анкарой. Президент Сирии отверг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который предлагал определить будущее арабской республики вместе, но, по его словам, не получил положительного ответа.
Отмечается, что Асад упустил множество возможностей укрепить свой статус как на внешнем, так и на внутреннем уровне, не желая идти на уступки, которые могли бы принести ему международное признание. Россия приложила немало усилий для достижения мирного урегулирования, но сирийский лидер отказался идти на компромисс, подчеркивает газета.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Они ввели комендантский час в столице, который начал действовать с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). Президент Сирии прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.