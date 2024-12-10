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Трюдо в третий раз избежал вотума недоверия правительству Канады

Ведомости

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов. Об этом сообщает DCMP.

Либеральное правительство меньшинства заручилось поддержкой Новой демократической партии (НДП), небольшой левой фракции, которая когда-то была в союзе с правящими либералами, и отклонило предложение 180 голосами против 152.

Текст предложения перекликался с критикой, которую лидер НДП Джагмит Сингх ранее высказывал в адрес Трюдо. Он называл его «слишком слабым, слишком эгоистичным». Два вотума недоверия, которые консерваторы пытались провести в сентябре и октябре, провалились.

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с Трюдо 3 декабря заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. До этого будущий американский лидер возмутился отношением Канады к США. По его словам, Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. После этого будущий глава США, пока еще не вступивший в должность, пообещал коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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