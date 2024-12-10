Трюдо в третий раз избежал вотума недоверия правительству Канады
Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо пережило третий за последние три месяца вотум недоверия, инициированный его главным соперником от консерваторов. Об этом сообщает DCMP.
Либеральное правительство меньшинства заручилось поддержкой Новой демократической партии (НДП), небольшой левой фракции, которая когда-то была в союзе с правящими либералами, и отклонило предложение 180 голосами против 152.
Текст предложения перекликался с критикой, которую лидер НДП Джагмит Сингх ранее высказывал в адрес Трюдо. Он называл его «слишком слабым, слишком эгоистичным». Два вотума недоверия, которые консерваторы пытались провести в сентябре и октябре, провалились.
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с Трюдо 3 декабря заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом. До этого будущий американский лидер возмутился отношением Канады к США. По его словам, Америка пострадала из-за большого объема наркотиков и мигрантов, нелегально пересекающих границу Канады при попустительстве властей. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух государств, достигший, по его подсчетам, $100 млрд. После этого будущий глава США, пока еще не вступивший в должность, пообещал коллеге, что если Канада не сможет в ближайшее время решить свои проблемы, то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.