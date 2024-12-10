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Небензя в шутку предложил США помочь найти аль-Джулани

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам указать местоположение лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Джулани. Об этом пишет ТАСС.

Небензя в комментарии для журналистов по итогам закрытых консультаций Совбеза по Сирии напомнил, что госдепартамент США считает аль-Джулани террористом и обещает $10 млн за помощь в задержании.

«Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – пошутил постпред РФ при ООН.

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.

5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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