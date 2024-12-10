Небензя в шутку предложил США помочь найти аль-Джулани
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам указать местоположение лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Джулани. Об этом пишет ТАСС.
Небензя в комментарии для журналистов по итогам закрытых консультаций Совбеза по Сирии напомнил, что госдепартамент США считает аль-Джулани террористом и обещает $10 млн за помощь в задержании.
«Я сказал американцам: дайте нам эти 10 млн, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», – пошутил постпред РФ при ООН.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря группировка «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани указал, что целью оппозиции является свержение Асада.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. 9 декабря ТАСС сообщал, что Асад находится в Москве.