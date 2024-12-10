Нетаньяху раскритиковал суд перед первым слушанием по делу о коррупции
За несколько часов до начала дачи показаний на суде по делу о коррупции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телевизионную пресс-конференцию, на которой подверг критике правовую систему страны за расследования, которые привели к предъявленным обвинениям. Об этом пишет The Times of Israel.
На вопрос, считает ли он, что ему будет предоставлено справедливое судебное разбирательство, Нетаньяху уклонился от прямого ответа и вместо этого произнес длинную и, по-видимому, заранее подготовленную речь, суть которой сводилась к тому, что он не согласен с обвинениями в попытках затянуть и избежать судебного разбирательства, обращает внимание издание.
«Восемь лет я ждал возможности раз и навсегда опровергнуть дикие и нелепые обвинения против меня. Восемь лет я ждал возможности разоблачить этот метод, эту жестокую охоту на ведьм… Преступления не было, поэтому они искали преступление. Они не нашли преступления, поэтому придумали преступление», – возмутился израильский премьер.
Адвокаты Нетаньяху неоднократно пытались отложить его показания, отмечая, что премьер-министр несет большую ответственность в условиях продолжающейся войны на нескольких фронтах. Члены кабинета Нетаньяху 9 декабря призывали Окружной суд Иерусалима отложить дачу показаний Нетаньяху из-за событий в Сирии. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что судьи «наносят ущерб национальной безопасности», отклоняя этот запрос.
Премьер-министр Израиля также раскритиковал израильские СМИ за то, что они, по его мнению, избегают сообщать о решении израильских правоохранительных органов сделать все возможное, чтобы сместить его с должности.
«Я ожидаю, что вы не будете уклоняться [от освещения моих показаний] завтра и в ближайшие дни. Когда я буду говорить, освещайте это честно. Давайте посмотрим, как вы это сделаете», – заявил Нетаньяху.
10 декабря Нетаньяху начнет давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. В первом деле, известном как «Дело 1000», его подозревают в том, что он предоставил миллиардеру Арнону Мильхану регуляторные и другие преимущества после того, как получил дорогие сигары и шампанское на сотни тысяч шекелей, а также другие подарки. Во втором случае – «Деле 2000» – Нетаньяху подозревают в том, что он предложил владельцу Yedioth Ahronoth Арнону (Нони) Мозесу сделку, по условиям которой он должен был атаковать главного конкурента Yedioth, Israel Hayom, в обмен на положительные отзывы. В третьем деле, известном как «Дело 4000», Нетаньяху подозревается в предоставлении Шаулю Эловичу, основному акционеру ряда коммуникационных и медийных компаний, включая Bezek, льгот от регулирующих органов в обмен на позитивное освещение событий компанией Walla, которой также владел Элович. В этом случае Нетаньяху был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Заседания суда переносились в ответ на просьбу адвокатов премьер-министра отложить дачу показаний из-за нехватки времени на подготовку. Слушания были перенесены из здания окружного суда Иерусалима в Тель-Авив из соображений безопасности.