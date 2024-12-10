Нетаньяху раскритиковал суд перед первым слушанием по делу о коррупции

10 декабря Нетаньяху начнет давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. В первом деле, известном как «Дело 1000», его подозревают в том, что он предоставил миллиардеру Арнону Мильхану регуляторные и другие преимущества после того, как получил дорогие сигары и шампанское на сотни тысяч шекелей, а также другие подарки. Во втором случае – «Деле 2000» – Нетаньяху подозревают в том, что он предложил владельцу Yedioth Ahronoth Арнону (Нони) Мозесу сделку, по условиям которой он должен был атаковать главного конкурента Yedioth, Israel Hayom, в обмен на положительные отзывы. В третьем деле, известном как «Дело 4000», Нетаньяху подозревается в предоставлении Шаулю Эловичу, основному акционеру ряда коммуникационных и медийных компаний, включая Bezek, льгот от регулирующих органов в обмен на позитивное освещение событий компанией Walla, которой также владел Элович. В этом случае Нетаньяху был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.