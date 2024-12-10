Полиция Южной Кореи вызвала на допрос министров республики
Полиция Южной Кореи проведет допрос 10 членов кабинета министров, включая премьер-министра Хан Док Су, передает ТАСС со ссылкой на газету «Хангук ильбо».
По версии следствия, эти 10 человек 3 декабря присутствовали на заседании кабмина в узком кругу перед и после объявления военного положения – ими оказались премьер Хан Док Су, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший глава МВД Ли Сан Мин, глава МИД Чо Тхэ Ёль, министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ён Хо, экс-министр национальной обороны Ким Ён Хён, министр юстиции Пак Сон Чжэ, министр по делам малого, среднего и венчурного бизнеса О Ён Чжу, министр сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Сон Ми Рён. Правоохранительные органы на допросе также ожидают главу национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ёна.
В полиции предупредили, что, если министры не явятся, последуют «принудительные меры» в отношении нарушителей.
9 декабря «Ведомости» писали о возможном аресте президента Южной Кореи по делу о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, связанному с его кратковременным объявлением военного положения. Полиция страны создала спецгруппу из 150 следователей, которые планируют запретить любые поездки Юн Сук Ёля на время расследования. Корейская конфедерация профсоюзов попросила своих 1,2 млн членов объявить забастовку на «неопределенный срок», чтобы заставить главу государства сложить полномочия.