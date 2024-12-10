Полиция Южной Кореи вызвала на допрос министров республики

По версии следствия, эти 10 человек 3 декабря присутствовали на заседании кабмина в узком кругу перед и после объявления военного положения – ими оказались премьер Хан Док Су, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший глава МВД Ли Сан Мин, глава МИД Чо Тхэ Ёль, министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ён Хо, экс-министр национальной обороны Ким Ён Хён, министр юстиции Пак Сон Чжэ, министр по делам малого, среднего и венчурного бизнеса О Ён Чжу, министр сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Сон Ми Рён. Правоохранительные органы на допросе также ожидают главу национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ёна.