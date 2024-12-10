Путин поддержал идею сделать обязательной сдачу ДНК-образцов военнослужащих

Пр словам Белеховой, в комитет поступило много обращений по пропавшим на спецоперации военнослужащим, и значительное время тратится на сбор ДНК-анализов. По ее словам, введение обязательной сдачи ДНК-материалов военными поможет не только ускорить поиск пропавших, но и в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, не успевшей заключить брак.