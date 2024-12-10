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Путин поддержал идею сделать обязательной сдачу ДНК-образцов военнослужащих

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать обязательной процедуру сбора ДНК-образцов у военных. С таким предложением к главе государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась руководительница АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Трансляция встречи опубликована на Rutube-канале Кремля.

Пр словам Белеховой, в комитет поступило много обращений по пропавшим на спецоперации военнослужащим, и значительное время тратится на сбор ДНК-анализов. По ее словам, введение обязательной сдачи ДНК-материалов военными поможет не только ускорить поиск пропавших, но и в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, не успевшей заключить брак.

«Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить со специалистами, которые работают в этой области», – сказал Путин.

В конце ноября ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева сообщила, что участники объединения, которое занимается установлением имен бойцов Великой Отечественной войны, также будет выяснять и судьбы военнослужащих, пропавших без вести на спецоперации. Это подразумевает, в том числе, укрепление состава движения и внедрение единых стандартов к проведению поисковых работ, уточнила Цунаева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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