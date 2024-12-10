Путин поддержал идею сделать обязательной сдачу ДНК-образцов военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать обязательной процедуру сбора ДНК-образцов у военных. С таким предложением к главе государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась руководительница АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. Трансляция встречи опубликована на Rutube-канале Кремля.
Пр словам Белеховой, в комитет поступило много обращений по пропавшим на спецоперации военнослужащим, и значительное время тратится на сбор ДНК-анализов. По ее словам, введение обязательной сдачи ДНК-материалов военными поможет не только ускорить поиск пропавших, но и в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, не успевшей заключить брак.
«Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить со специалистами, которые работают в этой области», – сказал Путин.
В конце ноября ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева сообщила, что участники объединения, которое занимается установлением имен бойцов Великой Отечественной войны, также будет выяснять и судьбы военнослужащих, пропавших без вести на спецоперации. Это подразумевает, в том числе, укрепление состава движения и внедрение единых стандартов к проведению поисковых работ, уточнила Цунаева.