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Родственникам участников спецоперации упростят оформление наследственных прав

Это поможет ускорить оформление наследственных прав для родственников
Елена Мухаметшина
Яна Суринская
Бюрократические обстоятельства не будут отделять родственников погибших участников спецоперации от наследства/ Сергей Бобылев / РИА Новости

Наследство погибших участников специальной военной операции может быть принято их наследниками по истечении установленного законом срока без обращения в суд. Такие поправки предлагаются в закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ». «Ведомости» ознакомились с законопроектом, который рассмотрит на ближайшем заседании совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В закон предлагается добавить новую статью, в которой говорится, что наследником лица, погибшего или объявленного умершим в связи с участием в специальной военной операции или проживавшим на территории, где идет спецоперация, наследство может быть принято по истечении срока, «установленного для его принятия, без обращения в суд в случае пропуска такого срока по уважительной причине». Факт признания уважительной причины пропуска срока удостоверяется свидетельством нотариуса, который открыл наследственное дело. Для этого наследник должен обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с даты выдачи документа о смерти такого человека или с даты вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

В пояснительной записке говорится, что по действующему законодательству наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, а временем открытия является дата смерти человека. Суд может признать днем смерти гражданина конкретный день его предполагаемой гибели, говорится в записке, и тогда днем открытия наследства будет день и момент смерти, указанные в решении суда.

Встречаются случаи, когда документы, извещающие о смерти участника спецоперации, приходят с опозданием. А это приводит к пропуску наследниками погибших участников спецоперации сроков принятия наследства, из-за чего они вынуждены обращаться в суд. В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен по результатам рассмотрения обращения граждан. Принятие законопроекта будет способствовать упрощению и ускорению оформления наследственных прав наследников погибших участников спецоперации и позволит снизить нагрузку на судебные органы.

Что сделали для ветеранов спецоперации

Госдума уже принимала законы, так или иначе упрощающие порядок наследования в связи с гибелью участников спецоперации. Закон от 14 апреля 2023 г. сокращал сроки, в которые бойцы могут быть признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. Военнослужащий или иной участник спецоперации может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены семье гражданина командиром воинской части. Если человек признан судом безвестно отсутствующим и прошло три месяца, то гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть объявлен умершим. Участник спецоперации может быть объявлен умершим, если пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, и в течение полугода в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания. Родственники погибших участников спецоперации освобождаются от уплаты госпошлин при оформлении доверенностей и некоторых других документов.

Сейчас в случае наследования действует общая процедура согласно ст. 1155 Гражданского кодекса, когда по истечении стандартного шестимесячного срока для принятия наследства, в случае если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства по уважительным причинам, он может принять наследство только по решению суда, говорит военный юрист Юрий Лямин. «В законопроекте предлагается упростить процедуру для наследников погибших участников спецоперации и проживающих в зоне спецоперации, чтобы при наличии уважительных причин пропуска сроков принятия наследства они могли принять наследство без обращения в суд», – говорит он. Бывают случаи, когда пропавших в ходе боевых действий признают погибшими через значительное время, днем смерти ставится предполагаемая дата гибели, с момента которой прошло более шести месяцев, и, соответственно, стандартный срок принятия наследства сразу оказывается пропущенным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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