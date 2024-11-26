Родственникам участников спецоперации упростят оформление наследственных прав

Что сделали для ветеранов спецоперации

Госдума уже принимала законы, так или иначе упрощающие порядок наследования в связи с гибелью участников спецоперации. Закон от 14 апреля 2023 г. сокращал сроки, в которые бойцы могут быть признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими. Военнослужащий или иной участник спецоперации может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены семье гражданина командиром воинской части. Если человек признан судом безвестно отсутствующим и прошло три месяца, то гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть объявлен умершим. Участник спецоперации может быть объявлен умершим, если пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, и в течение полугода в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания. Родственники погибших участников спецоперации освобождаются от уплаты госпошлин при оформлении доверенностей и некоторых других документов.