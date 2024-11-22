Поисковое движение начнет искать пропавших без вести участников спецоперации

Ночью 30 октября Локотченко в составе штурмовой группы отправился на задание в село Борки Суджанского района. Его подразделение попало под обстрел и эвакуировалось. После возвращения в лагерь военнослужащие не обнаружили с ними Локотченко и еще одного бойца.