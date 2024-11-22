Поисковое движение начнет искать пропавших без вести участников спецоперации
«Поисковое движение России», которое занимается поиском и установлением имен бойцов Великой Отечественной войны, будет устанавливать и судьбы пропавших без вести военнослужащих на спецоперации. Об этом сообщила ответственный секретарь движения Елена Цунаева на закрытии акции «Вахта Памяти – 2024», передает ТАСС.
По словам Цунаевой, сейчас движение сосредоточится на том, чтобы укрепить свой состав и достичь необходимого уровня профессионализма. Как отмечает секретарь, их привычная деятельность – это то, чем движение может помочь государству сегодня.
1 ноября стало известно, что депутат курултая (госсобрания) Башкирии Алексей Локотченко, который служит добровольцем в зоне спецоперации, пропал при выполнении боевого задания в Курской области.
Ночью 30 октября Локотченко в составе штурмовой группы отправился на задание в село Борки Суджанского района. Его подразделение попало под обстрел и эвакуировалось. После возвращения в лагерь военнослужащие не обнаружили с ними Локотченко и еще одного бойца.