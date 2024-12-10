Нетаньяху согласовал удары по оставленным армией Сирии военным объектам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что одобрил атаки военно-воздушных сил (ВВС) на стратегические военные объекты, оставленные армией Сирии, чтобы предотвратить их захват джихадистами.
По словам Нетаньяху, власти Израиля не планируют вмешиваться во внутренние дела Сирии, но «намерены сделать все необходимое для обеспечения нашей безопасности».
«В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов», – сказал израильский премьер-министр (цитата по ТАСС).
10 октября The Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что израильские военно-морские силы провели крупномасштабную операцию по уничтожению флота Сирии. По информации издания, целью проведения операции было недопущение попадания флота в руки повстанцев на фоне захвата Дамаска сирийской оппозицией.
9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что сухопутные войска Израиля якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии. 10 декабря Al Mayadeen сообщал, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, находящегося в 21 км от Дамаска. Тогда же израильский военный чиновник опроверг Associated Press сообщения о намерении Израиля полномасштабно зайти в Сирию.
Сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Президент республики Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Мухаммед аль-Башир был назначен временным премьер-министром Сирии.