Нетаньяху согласовал удары по оставленным армией Сирии военным объектам

9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что сухопутные войска Израиля якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии. 10 декабря Al Mayadeen сообщал, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, находящегося в 21 км от Дамаска. Тогда же израильский военный чиновник опроверг Associated Press сообщения о намерении Израиля полномасштабно зайти в Сирию.