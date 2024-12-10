AP: сообщения о полномасштабном израильском вторжении в Сирию недостоверны
Израильский военный чиновник рассказал Associated Press (АР), что сообщения о планах Израиля полномасштабно зайти в Сирию являются «слухами».
Он уточнил, что израильская армия планирует занять буферную зону в Сирии и несколько пунктов, которые имеют стратегическое значение.
6 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти.
9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.
10 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, которое находится в 21 км от Дамаска.
Госдепартамент США поддерживает предпринятый Израилем захват сирийской части Голанских высот, заявлял официальный представитель ведомства Мэтью Миллер на брифинге. Это связано с тем, что Израилю необходимо сохранить свой суверенитет и обезопасить себя от террористических организаций, уточнил он.