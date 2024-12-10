AP: сообщения о полномасштабном израильском вторжении в Сирию недостоверны

9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.