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AP: сообщения о полномасштабном израильском вторжении в Сирию недостоверны

Ведомости

Израильский военный чиновник рассказал Associated Press (АР), что сообщения о планах Израиля полномасштабно зайти в Сирию являются «слухами».

Он уточнил, что израильская армия планирует занять буферную зону в Сирии и несколько пунктов, которые имеют стратегическое значение.

6 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии, где идет процесс передачи власти.

9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.

10 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, которое находится в 21 км от Дамаска.

Госдепартамент США поддерживает предпринятый Израилем захват сирийской части Голанских высот, заявлял официальный представитель ведомства Мэтью Миллер на брифинге. Это связано с тем, что Израилю необходимо сохранить свой суверенитет и обезопасить себя от террористических организаций, уточнил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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