The Times of Israel: Армия Израиля провела операцию по уничтожению флота Сирии
Израильские военно-морские силы провели крупномасштабную операцию по уничтожению флота Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.
По данным издания, операция проводилась с целью не допустить попадания флота в руки повстанцев на фоне захвата Дамаска сирийской оппозицией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально не комментировала удары по Сирии.
9 декабря газета The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что сухопутные войска Израиля якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии. 10 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, которое находится в 21 км от Дамаска. В тот же день израильский военный чиновник опроверг Associated Press сообщения о планах Израиля полномасштабно зайти в Сирию.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря «Хайят Тахрир аш-Шам»
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с приближенными лицами, они получили политическое убежище. После захвата Дамаска оппозицией временным премьер-министром Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир.