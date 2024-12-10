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The Times of Israel: Армия Израиля провела операцию по уничтожению флота Сирии

Ведомости

Израильские военно-морские силы провели крупномасштабную операцию по уничтожению флота Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

По данным издания, операция проводилась с целью не допустить попадания флота в руки повстанцев на фоне захвата Дамаска сирийской оппозицией. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально не комментировала удары по Сирии.

9 декабря газета The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что сухопутные войска Израиля якобы продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии. 10 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, которое находится в 21 км от Дамаска. В тот же день израильский военный чиновник опроверг Associated Press сообщения о планах Израиля полномасштабно зайти в Сирию.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с приближенными лицами, они получили политическое убежище. После захвата Дамаска оппозицией временным премьер-министром Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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