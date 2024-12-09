Как западные СМИ комментируют смену власти в Сирии

Как западные СМИ комментируют смену власти в СирииСвержение Асада стало поворотным моментом на Ближнем Востоке за последние десятилетия
В конце ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вооруженная оппозиция вошла во второй крупнейший сирийский город Алеппо, а затем захватили четвертый по величине город страны Хаму. 8 декабря сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его семья покинули страну и прибыли в Москву, сообщил вечером 8 декабря источник ТАСС в Кремле. Днем 9 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что решение о предоставлении политического убежища Асаду принято лично Владимиром Путиным.
«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на смену власти в Сирии.
The New York Times
Тегеранские чиновники и эксперты признали, что Иран застали врасплох. Теперь они спешат дистанцироваться от Асада, которого Тегеран поддерживал долгое время, пишет The New York Times.
«Военные лидеры Ирана заявляют, что сирийцы должны сами решать, кто должен заменить прежнее правительство. Государственные телеканалы откровенно обсуждают политику Ирана, признавая, что Тегеран неверно оценил региональную динамику и упустил из виду непопулярность Асада среди сирийцев».
Reuters
Агентство Reuters назвало произошедшее в Сирии поворотным моментом на Ближнем Востоке за последние десятилетия. «Москва предоставила убежище Асаду и его семье», – отмечается в материале. «Свержение Асада ограничивает возможности Тегерана поставлять оружие своим союзникам».
The Washington Post
Всего 14 месяцев назад Израиль серьезно пошатнулся от атаки радикальной палестинской группировки «Хамас». Теперь враги Израиля по всему региону мертвы или ослаблены, отмечает газета The Washington Post. «Однако этот процесс несет в себе токсин региональной нестабильности. Такие страны, как США и Россия, несомненно, сыграют дипломатическую роль в формировании будущего Сирии, но решающее значение теперь будет за региональными игроками».
CNN
В своем обращении лидер «Хайят Тахрир аш-Шам»
Bloomberg
Асад бежал из Дамаска, когда оппозиционные силы вошли в столицу Сирии и положили конец более чем полувековому правлению его семьи. Падение сирийского президента окончательно уничтожает одного из главных союзников Ирана на Ближнем Востоке и наносит серьезный удар по влиянию Тегерана в регионе. Иран и ливанская группировка «Хезболла», теперь также значительно ослаблены ударами, нанесенными Израилем, говорится в материале Bloomberg.
New York Post
После того как повстанцы захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию после гражданской войны и долгого правления его семьи, сирийцы проснулись с надеждой, хотя и с неопределенным будущим, отмечает издание New York Post. Международные правительства приветствовали конец правления Асада, пишет NYP.