Как западные СМИ комментируют смену власти в Сирии

В своем обращении лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани сигнализировал Ирану, что его вмешательству положен конец. Но он знает, что его послание было услышано в Тель-Авиве и Вашингтоне, где его считают членом запрещенной террористической организации, сообщает CNN. Отмечается, что лидер группировки приложил много усилий, чтобы президент США Джо Байден и его преемник Дональд Трамп услышали о его намерениях. Неслучайно за несколько дней до свержения Асада он выбрал для интервью не арабское медиа, а американский телеканал CNN, в эфире которого заявил, что порвал с джихадистами из-за их жесткой тактики.