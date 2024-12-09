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Как западные СМИ комментируют смену власти в Сирии

Свержение Асада стало поворотным моментом на Ближнем Востоке за последние десятилетия
София Векслер
Стас Захаркин
Emrah Gurel / AP
Emrah Gurel / AP

В конце ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вооруженная оппозиция вошла во второй крупнейший сирийский город Алеппо, а затем захватили четвертый по величине город страны Хаму. 8 декабря сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его семья покинули страну и прибыли в Москву, сообщил вечером 8 декабря источник ТАСС в Кремле. Днем 9 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что решение о предоставлении политического убежища Асаду принято лично Владимиром Путиным.

«Ведомости» собрали реакцию западных СМИ на смену власти в Сирии.

The New York Times

Тегеранские чиновники и эксперты признали, что Иран застали врасплох. Теперь они спешат дистанцироваться от Асада, которого Тегеран поддерживал долгое время, пишет The New York Times.

«Военные лидеры Ирана заявляют, что сирийцы должны сами решать, кто должен заменить прежнее правительство. Государственные телеканалы откровенно обсуждают политику Ирана, признавая, что Тегеран неверно оценил региональную динамику и упустил из виду непопулярность Асада среди сирийцев».

Reuters

Агентство Reuters назвало произошедшее в Сирии поворотным моментом на Ближнем Востоке за последние десятилетия. «Москва предоставила убежище Асаду и его семье», – отмечается в материале. «Свержение Асада ограничивает возможности Тегерана поставлять оружие своим союзникам».

The Washington Post

Всего 14 месяцев назад Израиль серьезно пошатнулся от атаки радикальной палестинской группировки «Хамас». Теперь враги Израиля по всему региону мертвы или ослаблены, отмечает газета The Washington Post. «Однако этот процесс несет в себе токсин региональной нестабильности. Такие страны, как США и Россия, несомненно, сыграют дипломатическую роль в формировании будущего Сирии, но решающее значение теперь будет за региональными игроками».

CNN

В своем обращении лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани сигнализировал Ирану, что его вмешательству положен конец. Но он знает, что его послание было услышано в Тель-Авиве и Вашингтоне, где его считают членом запрещенной террористической организации, сообщает CNN. Отмечается, что лидер группировки приложил много усилий, чтобы президент США Джо Байден и его преемник Дональд Трамп услышали о его намерениях. Неслучайно за несколько дней до свержения Асада он выбрал для интервью не арабское медиа, а американский телеканал CNN, в эфире которого заявил, что порвал с джихадистами из-за их жесткой тактики.

Bloomberg

Асад бежал из Дамаска, когда оппозиционные силы вошли в столицу Сирии и положили конец более чем полувековому правлению его семьи. Падение сирийского президента окончательно уничтожает одного из главных союзников Ирана на Ближнем Востоке и наносит серьезный удар по влиянию Тегерана в регионе. Иран и ливанская группировка «Хезболла», теперь также значительно ослаблены ударами, нанесенными Израилем, говорится в материале Bloomberg.

New York Post

После того как повстанцы захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию после гражданской войны и долгого правления его семьи, сирийцы проснулись с надеждой, хотя и с неопределенным будущим, отмечает издание New York Post. Международные правительства приветствовали конец правления Асада, пишет NYP.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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