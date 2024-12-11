Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён попытался покончить с собой в исправительном центре на востоке Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя исправительного учреждения.
После неудачной попытки Ким находится в защищенной камере, его здоровье остается стабильным, сообщил глава исправительного центра.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики. После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. После отмены военного положения министр обороны ушел в отставку, 8 декабря он был арестован.
5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в мятеже. Ст. 87 Уголовного кодекса Южной Кореи (преступления, связанные с изменой) предусматривает наказание для лиц, участвовавших в беспорядках с целью переворота или нарушения национальной конституции. Виновные в мятеже подлежат смертной казни или пожизненному заключению. Действующий президент имеет привилегию не подвергаться судебному преследованию, но преступления, связанные с мятежом и валютными махинациями, являются исключением.