Hürriyet: переходный процесс в Сирии завершится через полтора года

10 декабря в республике состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. В тот же день он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По словам аль-Башира, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.