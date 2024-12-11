Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Hürriyet: переходный процесс в Сирии завершится через полтора года

Ведомости

Переходный период в Сирии продлится 18 месяцев, в течение которых будет создана конституция республики и проведены выборы, сообщает газета Hürriyet.

Автор Hürriyet Абдулкадир Кипарис отмечает, что за шесть месяцев будет разработана конституция страны, ее вынесут на референдум. В это время будет осуществлена перепись и актуализированы списки избирателей.

В соответствии с конституцией будут созданы новые политические партии, после этого состоятся выборы под наблюдением ООН. Власть будет передана партии, которая победит на выборах.

«Таким образом, временная администрация прекратит свое существование. Этот процесс завершится через 18 месяцев. Таким образом, партии, избранные сирийцами, начнут управлять Сирией», – говорится в материале.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила, что Дамаск захвачен, а прежнее правительство пало. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближёнными лицами, они получили политическое убежище.

10 декабря в республике состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. В тот же день он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По словам аль-Башира, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных