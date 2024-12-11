Hürriyet: переходный процесс в Сирии завершится через полтора года
Переходный период в Сирии продлится 18 месяцев, в течение которых будет создана конституция республики и проведены выборы, сообщает газета Hürriyet.
Автор Hürriyet Абдулкадир Кипарис отмечает, что за шесть месяцев будет разработана конституция страны, ее вынесут на референдум. В это время будет осуществлена перепись и актуализированы списки избирателей.
В соответствии с конституцией будут созданы новые политические партии, после этого состоятся выборы под наблюдением ООН. Власть будет передана партии, которая победит на выборах.
«Таким образом, временная администрация прекратит свое существование. Этот процесс завершится через 18 месяцев. Таким образом, партии, избранные сирийцами, начнут управлять Сирией», – говорится в материале.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила, что Дамаск захвачен, а прежнее правительство пало. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближёнными лицами, они получили политическое убежище.
10 декабря в республике состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. В тот же день он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По словам аль-Башира, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.