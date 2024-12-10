Аль-Башир официально объявил о формировании временного правительства в Сирии

Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 г., сообщала Aljazeera. Он получил степень в области электротехники и электроники факультета связи университета Алеппо (2007 г.), а также степень по шариату и в сфере права в университете Идлиба (2021 г.). Занимал также должность директора по делам ассоциаций, затем в 2022 г. работал министром развития и гуманитарных вопросов в «правительстве спасения» сирийской оппозиции в Идлибе.