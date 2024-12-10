Аль-Башир официально объявил о формировании временного правительства в Сирии
Мухаммед аль-Башир официально стал исполняющим обязанности премьер-министра Сирии и объявил о формировании состава временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Об этом он заявил в своем выступлении, транслировавшемся по сирийскому государственному телевидению, передает BBC Arabic.
Башир пояснил, что правительство на переходный период должно обеспечить возобновление работы государственных служб. Правительственные учреждения страны уже обратились к государственным служащим и работникам здравоохранения с просьбой возобновить свою работу, отмечает BBC Arabic.
Aljazeera также сообщает, что 10 декабря состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.
Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 г., сообщала Aljazeera. Он получил степень в области электротехники и электроники факультета связи университета Алеппо (2007 г.), а также степень по шариату и в сфере права в университете Идлиба (2021 г.). Занимал также должность директора по делам ассоциаций, затем в 2022 г. работал министром развития и гуманитарных вопросов в «правительстве спасения» сирийской оппозиции в Идлибе.