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Аль-Башир официально объявил о формировании временного правительства в Сирии

Ведомости

Мухаммед аль-Башир официально стал исполняющим обязанности премьер-министра Сирии и объявил о формировании состава временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. Об этом он заявил в своем выступлении, транслировавшемся по сирийскому государственному телевидению, передает BBC Arabic.

Башир пояснил, что правительство на переходный период должно обеспечить возобновление работы государственных служб. Правительственные учреждения страны уже обратились к государственным служащим и работникам здравоохранения с просьбой возобновить свою работу, отмечает BBC Arabic.

Aljazeera также сообщает, что 10 декабря состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище.

Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 г., сообщала Aljazeera. Он получил степень в области электротехники и электроники факультета связи университета Алеппо (2007 г.), а также степень по шариату и в сфере права в университете Идлиба (2021 г.). Занимал также должность директора по делам ассоциаций, затем в 2022 г. работал министром развития и гуманитарных вопросов в «правительстве спасения» сирийской оппозиции в Идлибе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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