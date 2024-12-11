В сирийской оппозиции исключили создание ориентированного на ислам государства
Новое правительство Сирии не будет ориентироваться на проект строительства ориентированного на ислам государства, заявил ТАСС представитель сирийской вооруженной оппозиции, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.
«Проект исламской уммы [государства, ориентированного на ислам] не подходит сирийскому народу и вреден для него», – сказал Аллуш.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция, не согласная с нахождением у власти Асада, объявила о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны.
10 декабря в республике состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. В тот же день он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По словам аль-Башира, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.