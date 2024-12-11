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В сирийской оппозиции исключили создание ориентированного на ислам государства

Ведомости

Новое правительство Сирии не будет ориентироваться на проект строительства ориентированного на ислам государства, заявил ТАСС представитель сирийской вооруженной оппозиции, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Проект исламской уммы [государства, ориентированного на ислам] не подходит сирийскому народу и вреден для него», – сказал Аллуш.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция, не согласная с нахождением у власти Асада, объявила о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны.

10 декабря в республике состоялось первое заседание переходного правительства. На встрече присутствовали бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, министры из предыдущего состава кабмина. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. В тот же день он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г. По словам аль-Башира, правительство должно обеспечить возобновление работы государственных служб на переходный период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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