Песков: администрация Байдена хочет оставить «в наследство» напряженность с РФ
Администрация президента США Джо Байдена хочет оставить «в наследство» избранному главе государства Дональду Трампу напряженные отношения с Россией, над чем сейчас и ведет работу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее наследство. Тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом, мы с вами увидим вместе», – сказал Песков.
Так представитель Кремля отреагировал на публикацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на источник сообщило, что администрация Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти.
США регулярно вводят ограничения против РФ. В конце ноября в SDN-лист попали российские банки, в том числе Газпромбанк и его «дочки», Дом.РФ, «БКС банк» и др.
Эскалации напряженности между странами также способствовало принятое Байденом в ноябре разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием по целям на территории России, что и было сделано Киевом. После этого российские войска применили новую ракетную систему «Орешник» по предприятию военно-промышленного комплекса в украинском Днепропетровске.