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Песков: администрация Байдена хочет оставить «в наследство» напряженность с РФ

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена хочет оставить «в наследство» избранному главе государства Дональду Трампу напряженные отношения с Россией, над чем сейчас и ведет работу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее наследство. Тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом, мы с вами увидим вместе», – сказал Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на публикацию агентства Bloomberg, которое со ссылкой на источник сообщило, что администрация Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти.

США регулярно вводят ограничения против РФ. В конце ноября в SDN-лист попали российские банки, в том числе Газпромбанк и его «дочки», Дом.РФ, «БКС банк» и др.

Эскалации напряженности между странами также способствовало принятое Байденом в ноябре разрешение Украине бить западным дальнобойным оружием по целям на территории России, что и было сделано Киевом. После этого российские войска применили новую ракетную систему «Орешник» по предприятию военно-промышленного комплекса в украинском Днепропетровске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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