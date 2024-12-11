Песков: администрация Байдена хочет оставить «в наследство» напряженность с РФ

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее наследство. Тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом, мы с вами увидим вместе», – сказал Песков.