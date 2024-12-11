Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Орбаном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обсудили взаимовыгодные проекты в сфере энергетики и рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе Будапешта.
Орбан и Путин также затронули внешнеполитическую повестку. Так, венгерский премьер-министр выразил заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. Путин со своей стороны заявил о деструктивной позиции Киева, подчеркнув, что на данный момент возможности мирного урегулирования конфликта нет.
Политики также обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии, где произошло свержение режима Башара Асада.
В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе. Орбан заметил, что российский глава – рациональный и разумный политик.
11 декабря Орбан после встречи с Дональдом Трампом заявил, что избранный президент США начнет работу по вопросу мирного урегулирования по Украине после вступления в должность в январе 2025 г.